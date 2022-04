Nummer twee Jack Ansems krijgt favorietenrol in NK springen opgedrongen

De ster van Jack Ansems is snel rijzende in Nederlandse paardensportkringen. Olympiër Jur Vrieling is een gevestigde naam. De man uit Holwierde won donderdag in Deurne het eerste onderdeel van het NK springen. Maar na afloop drong hij nummer twee Jack Ansems in de favorietenrol voor de eindzege.

De jarige ruiter uit Sint-Oedenrode (35) hoorde het met een glimlach aan. Volgens hem is Vrieling bevooroordeeld, want hij is helemaal weg van Ansems’ paard Fliere Fluiter. De merrie is een dochter van Zirocco Blue VDL, een voormalig toppaard van Vrieling. ,,Tijdens Indoor Brabant begon hij al over het NK”, aldus Ansems die met een tweede plaats in het jachparcours goede zaken deed. Elke springfout wordt omgezet in vier strafseconden.

,,Dan weet je dat je dat je een beetje risico’s kunt nemen, want met een fout heb je nog steeds kans. Het pakte heel goed uit voor mij.” Want Fliere Fluiter maakte geen springfout en in tijd gaf ze minder dan een halve seconde toe op de winnende combinatie. Vrieling zette met Chabada de l’Esques al als zesde van 51 deelnemers een supertijd neer waar iedereen zich op stuk beet. ,,Maar de man naast me heeft de beste papieren voor dit weekeinde”, sprak Vrieling in een perspraatje na afloop, doelend op Ansems.

Quote Toppers als Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten (niet met hun beste paarden) kijken al na de openings­dag tegen een onoverbrug­ba­re achter­stand aan

,,Het begin is goed. En dit was al een serieuze proef die ze hebben neergezet”, vond de ruiter van Stal Tandhof. Dat ondervonden meer ruiters. Toppers als Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten (niet met hun beste paarden) kijken al na de openingsdag tegen een onoverbrugbare achterstand aan.

Nieuw NK-decor

De kampioen uit 2020 en titelverdediger Marc Houtzager staat achter Vrieling en Ansems op de derde plaats. Vanwege de coronaperikelen ging het NK springen vorig jaar niet door. De nationale ruitertop strijkt voor het eerst neer in Deurne. Het gratis toegankelijke terrein van Green Valley Estate vormt de komende jaren het decor van het NK.

,,Een supermooi locatie voor een NK. Echt een arena met tribunes eromheen en groen op de achtergrond", vond Ansems, die zijn zinnen gezet heeft op dit kampioenschap. ,,Twee weken geleden won Fliere Fluiter de grote prijs van Bonheiden ter voorbereiding. Dit is een moment waar ik me moet bewijzen. Ja, ook aan de bondscoach. De start is goed, maar er is nog een lange weg te gaan. In onze sport kan het heel snel gaan. Nu is het nog euforie. Bij mij kan het vrijdagmiddag om 14.00 uur ook klaar zijn als het niet loopt.”

Het kampioenschap wordt zondag beslist.