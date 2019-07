Ocampos volgende aankoop Sevilla, NAC haalt voormalig Engels jeugdinternational

Woedende Argentijn­se bond tekent protest aan na uitschake­ling in Copa

10:45 De Argentijnse voetbalbond AFA heeft na de uitschakeling van het nationale team in de Copa América woedend geprotesteerd bij de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL. In een zes pagina's tellende brief veegt AFA-president Cladio Tapia de vloer aan met het optreden van scheidsrechter Roddy Zambrano in het duel Argentinië-Brazilië.