Oekraïense tennisster Dajana Jastremska (21) vlucht naar Frankrijk

Rafael Nadal weer te sterk voor nummer 1 Daniil Medvedev: na Australian Open nu ook in Acapulco

Rafael Nadal heeft op het ATP-toernooi van Acapulco in Mexico opnieuw van Daniil Medvedev gewonnen. Het werd in de halve finale 6-3 6-3 voor de 21-voudig grandslamkampioen. De 35-jarige Spanjaard, de mondiale nummer 5, blijft daardoor na twee maanden nog ongeslagen in 2022.

26 februari