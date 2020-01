Oirschot Vooruit en Drijvers gaan voor zevende seizoen

Thomassen wil schwung in de ploeg brengen bij Helmond Sport: ‘Ik hoefde niet lang na te denken’

6:35 In anderhalf seizoen kan er veel gebeuren. Vraag maar aan Jordy Thomassen, die Helmond Sport in de zomer van 2018 verruilde voor De Graafschap. Een half seizoen eredivisie, een uitleenbeurt aan Adelaide United en een half seizoen eerste divisie verder is hij terug op De Braak. Dé reden? ,,Ik ben 26 jaar, ik wil gewoon lekker voetballen”, zei Thomassen, die zaterdag een uur meedeed in het besloten oefenduel met Excelsior: 1-2.