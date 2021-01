Olof van Gelder moet zaalvoetballers FC Eindhoven naar hoger plan helpen: ‘Van zaalvoetbal heb ik geen verstand’

Mbappé met twee goals en assist weer belangrijk voor PSG

22 januari Paris Saint-Germain staat met dank aan Kylian Mbappé in ieder geval voor twee dagen alleen op kop van de Franse Ligue 1. De 22-jarige aanvaller had met twee doelpunten en een assist op een treffer van Neymar een groot aandeel in een zege op Montpellier (4-0). Mauro Icardi scoorde ook voor de thuisploeg.