Omstreden regel nekt veldrijdster Aniek van Alphen uit Hapert: ‘Dat is natuurlijk supervervelend’

Aniek van Alphen (20) uit Hapert verbaasde de crosswereld zondag met haar optreden in de veldrit van Hamme. Toch neemt de bondscoach haar niet mee naar de wereldbekercross in Koksijde.

Het regende zondag complimenten voor Aniek van Alphen. Brutaalweg reed ze in Hamme naar de vijfde plaats. Kort achter de wereldtoppers Annemarie Worst, Sanne Cant, Ceylin Alvarado en Yara Kastelijn. ,,In het begin had ik nog niet in de gaten hoe goed het ging”, kijkt ze terug op de wedstrijd, waarin ze iedereen uiteindelijk verbaasde. Ze reed vlotjes voorbij Eva Lechner en Ellen van Loy. ,,Maar ik had nooit gedacht dat ik daarna ook nog kon aansluiten bij de kopgroep.”

De dag erop regende het vooral vraagtekens. Bondscoach Gerben de Knegt selecteerde elf rensters voor de komende wereldbekerwedstrijd in Koksijde. De naam van Van Alphen staat echter niet op dat lijstje. ,,Dat is natuurlijk supervervelend, maar ik weet ook dat het niet anders kan. Hier kan de bondscoach niks aan doen. Hij vindt het zelf ook vervelend.”

Quote Dat is natuurlijk superverve­lend, maar ik weet ook dat het niet anders kan Aniek van Alphen over de voor haar nadelige regelgeving.

De Knegt kan dat laatste alleen maar beamen. Hij zou haar graag meenemen naar Koksijde, maar door een samenloop van omstandigheden moet hij Van Alphen wel thuislaten. Het heeft alles te maken met de top-50-regel. Wie daar in staat, krijgt automatisch een startplek in de wereldbekercrossen. Voor Nederland zijn dat er maar liefst veertien, van wie er elf aangeven naar Koksijde te willen gaan. Pas als dat er minder dan acht zijn, mag De Knegt ook iemand van buiten die top-50 toevoegen aan zijn selectie. Van Alphen staat op plaats 63. Het gat naar de top-50 is nog best groot: 72 punten.