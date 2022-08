Onbekende Oekraïense in tranen na stunt tegen Simona Halep in eerste ronde

Gakpo laat zichzelf en PSV lang wachten en maakt het daarmee zichzelf en PSV niet makkelijk

Aanvaller Cody Gakpo houdt zijn voetbaltoekomst nog eventjes in eigen hand, maar moet snel kleur bekennen. Tegen Excelsior was het maandenlange gedraal over een transfer naar Engeland zondagmiddag geen enkel probleem.

19:10