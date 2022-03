Ongelukkige fan betaalde ruim half miljoen dollar voor ‘laatste’ touchdown-football Tom Brady

Max Verstappen begint in Bahrein jacht op titelpro­lon­ga­tie: Dit is het tijdschema

Het nieuwe tijdperk in de Formule 1 schiet in volle gang met de Grand Prix van Bahrein. Op het Bahrain International Circuit zal heel veel duidelijk worden. Hoe zijn de verhoudingen tussen de Red Bull van Max Verstappen en Mercedes? Of kunnen teams als McLaren en Ferrari misschien weer eens om de voorste plekken meedoen?

12:21