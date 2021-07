Ongenaakbaar Kroatisch duo Mektic/Pavic zet kroon op topjaar met dubbeltitel Wimbledon

Voor Mektic is het zijn eerste grandslamtitel in het dubbelspel, Pavic was al twee keer eerder de beste op een grand slam. Pavic won in 2018 met Oliver Marach uit Oostenrijk de Australian Open en in 2020 met de Braziliaan Bruno Soares de US Open. Op de US Open van vorig jaar was hij uitgerekend Mektic, die toen nog een koppel vormde met Wesley Koolhof, de baas.