Ongevaccineerde Novak Djokovic koopt Deens bedrijf om covid-medicijn te ontwikkelen

Loncarevic zei dat de investering al in juni 2020 is gedaan, maar hij wilde niet zeggen om hoeveel geld het gaat. QuantBioRes heeft elf onderzoekers die in Denemarken, Australië en Slovenië werken.

Australian Open

Het is de vraag of Djokovic bij andere grandslams welkom is indien hij zich niet laat vaccineren. In Rotterdam is de Servische tennisser wel welkom.