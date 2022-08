Ongevaccineerde Novak Djokovic trekt zich terug voor toernooi in Canada

De 35-jarige Serviër mocht begin dit jaar niet meedoen aan de Australian Open. Djokovic werd na een juridische strijd met de Australische autoriteiten het land uitgezet, omdat hij weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De voormalig nummer 1 van de wereld was wel welkom op Roland Garros en Wimbledon. Hij veroverde in Londen zijn 21e grandslamtitel, nog één minder dan recordhouder Rafael Nadal.



De kans is groot dat Djokovic later deze maand ook niet mag meedoen aan de US Open, omdat ook in de Verenigde Staten alle bezoekers een bewijs van vaccinatie tegen corona moeten laten zien. De Serviër hoopt desondanks nog steeds dat hij welkom is op het laatste grandslamtoernooi van het jaar in New York.