Ons Jabeur hekelt fans die kaartjes doorverkopen bij vrouwenpartijen: ‘Denken bij voorbaat dat het waardeloos wordt’

Tijdschema Formule 1 | Zo laat komen Max Verstappen en Nyck de Vries zondag in actie bij de GP van Spanje

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, maar op het Circuit de Catalunya in Barcelona kraaide Max Verstappen voor het eerst victorie. Als jongste Formule 1-coureur ooit won de 18-jarige Limburger in 2016 in Spanje voor het eerst een grand prix. Zeven jaar na zijn eerste GP-overwinning ooit gaat Max Verstappen dit weekeinde in Barcelona op jacht naar zijn 40ste GP-zege.