Ontketende De Zwaan na thriller tegen Chisnall bij laatste 16: ‘Echt geweldig’

Jeffrey de Zwaan (23) won de eerste set al met een gemiddelde van boven de honderd tegen de als tiende geplaatste Dave Chisnall. ‘The Black Cobra’ maakte al eerder naam als reuzendoder en deed ook nu niet onder voor de hoger aangeschreven en meer ervaren Engelsman.



In de tweede ronde had De Zwaan nog veel moeite met Darin Young, de Amerikaan die Raymond van Barneveld al verrassend had uitgeschakeld. De nummer 23 van de wereld kwam met 2-1 achter tegen de Amerikaan, maar won toch. Nu kwam De Zwaan op een 2-1 voorsprong in sets. Ook omdat Chisnall veel meer kansen op de dubbels miste dan in zijn vorige WK-wedstrijd tegen Vincent van de Voort. ‘Chizzy’ kwam gaandeweg de partij beter in zijn spel. Uiteraard met dank aan zijn specialiteit: het gooien van 180’ers.