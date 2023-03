Ook Botic van de Zandschulp kan niet stunten tegen Andrej Roeblev, Novak Djokovic wint ook

met samenvattingBotic van de Zandschulp is in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Dubai uitgeschakeld door de Rus Andrej Roeblev. De beste tennisser van Nederland verloor met 6-3 7-6 (3) van de nummer 6 van de wereld. De 27-jarige Van de Zandschulp was in Dubai in de eerste ronde nog te sterk voor de Rus Karen Chatsjanov, de mondiale nummer 14, maar een tweede overwinning op een topspeler zat er donderdag niet in.

Van de Zandschulp werd in zijn eerste servicegame meteen gebroken en kon in het restant van de set de achterstand niet meer goedmaken. Hij wist op 5-2 nog twee breakpoints weg te werken, maar in de volgende game pakte zijn Russische tegenstander alsnog de setwinst.

Van de Zandschulp keek in de tweede set opnieuw tegen een vroege achterstand aan. De nummer 33 van de wereld, die in de tweede ronde tegen de Zweed Mikael Ymer al terugkwam van een ruime achterstand, knokte zich tegen Roeblev eveneens terug in de wedstrijd. Hij poetste eerst bij een 5-3-tussenstand drie matchpoints weg en brak de Rus in de volgende game om op 5-5 te komen.

De Nederlander hield vervolgens gelijke tred tot in de tiebreak, maar leverde na een 4-3-tussenstand twee keer op rij zijn opslag in. Roeblev haalde daarna op eigen service de winst in de partij binnen. Roeblev treft in de halve finale de Duitser Alexander Zverev. De nummer 16 van de wereld was met 7-5 6-4 te sterk voor Lorenzo Sonego uit Italië. De twee hielden elkaar lang in evenwicht, maar op 5-5 brak Zverev de Italiaan en haalde vervolgens de set eenvoudig binnen. Ook in de tweede set had de Duitser voldoende aan een enkele break op 2-2. Voor Zverev wordt het zijn eerste halve finale sinds zijn rentree na langdurig blessureleed.

Novak Djokovic

Novak Djokovic is nog altijd ongeslagen in 2023. De nummer 1 van de wereld plaatste zich voor de halve finales in Dubai na een 6-3 7-5-overwinning op de Pool Hubert Hurkacz. Hurkacz was in goeden doen naar de Verenigde Arabische Emiraten afgereisd, nadat hij afgelopen zondag de titel op het indoortoernooi van Marseille had veroverd. De mondiale nummer 11 kwam er in Dubai echter achter dat Djokovic, die in de vorige ronde Tallon Griekspoor had uitgeschakeld, nog altijd van een andere orde is.

Djokovic brak zijn tegenstander in de vierde game en kwam daarna niet meer in de problemen in de eerste set. Beide spelers wonnen in de tweede set eenvoudig hun eigen servicegames. In de eerste negen games werden in totaal slechts drie punten ingeleverd.

Hurkacz was dicht bij setwinst met een 5-4, 30-0-voorsprong, maar Djokovic liet vervolgens zijn beste tennis zien en pakte de volgende vier punten op rij. De Serviër drukte daarna door in de lange elfde game. De Pool wist de eerste vier breakpoints nog weg te werken, maar verloor de game alsnog. Djokovic maakte vervolgens de wedstrijd met een lovegame op eigen service af.

Volledig scherm Botic van de Zandschulp. © AP