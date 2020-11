Ook dit jaar geen ATP Finals-titel voor Nadal na verlies tegen Medvedev

Voor Medvedev gloort daarentegen het absolute hoogtepunt uit zijn loopbaan. Dan moet de 24-jarige Rus zondag in de finale wel afrekenen met Oostenrijker Dominic Thiem, die eerder op de dag in een razendspannende partij won van de als eerste geplaatste Djokovic.



,,We hebben hier in Londen al twee keer samen getraind op het centercourt”, zei Medvedev. ,,Het waren veel goede rally’s. We zijn beiden in vorm, zondag zien we elkaar hier weer.” Na overwinningen op de nummers 1 en 2 van de wereld kan de Rus een cheque van ruim 1,5 miljoen dollar (omgerekend zo’n 1,3 miljoen euro) binnenhalen als hij ook de mondiale nummer 3 verslaat.



Vorig jaar schreef Stéfanos Tsitsipás de ATP Finals op zijn naam.