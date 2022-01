‘Ook Tsjechische tennisster net als Djokovic in quarantainehotel’

Ashleigh Barty komt op stoom in aanloop naar Australian Open

Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, heeft op het WTA-toernooi van Adelaide de laatste vier bereikt. De 25-jarige Barty versloeg in de kwartfinales de Amerikaanse Sofia Kenin in twee sets: 6-3 6-4. De Australische was in Adelaide na een ‘bye’ in de eerste ronde haar seizoen gestart met een zege op een andere Amerikaanse, het 17-jarige talent Cori Gauff.

7:33