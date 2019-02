Oom Toni Nadal: ‘Rituelen van Rafa zijn belachelijk’

Door Rik Spekenbrink Toni Nadal won 16 grand slams met zijn neefje en is zo bezien de beste tenniscoach van de wereld. Maar van sterallures heeft de Spanjaard, in 2017 gestopt met ‘Rafa’, totaal geen last. De tennistrainers en coaches, aangesloten bij de tennisbond, konden hem vanmiddag in Rotterdam alles vragen. En hoewel Nadal gebrekkig Engels spreekt, waren zijn antwoorden zo nu en dan erg interessant, soms ook ronduit grappig. Wat hij eigenlijk vond van die vele rituelen van Rafael? Het plukken aan de neus, de haren en de onderbroek voor iedere service. Het niet willen aanraken van de lijnen, de flesjes die altijd op een bepaalde manier gepositioneerd worden.

Toni Nadal (57) vond de vraag wel vermakelijk en haalde het eerste gesprek tussen beiden hierover terug. ,,Rafa vertelde me dat hij een film had gezien met Jack Nicholson, as good as it gets. Hij zei: in die film zat iemand die zo maniakaal was. Ik antwoordde: precies zoals jij? Rafa zei: hoezo, wat bedoel je? Hij had er helemaal geen erg in dat hij al die maniertjes had. Ik was er trouwens ook nooit op gefocust geweest, iemand anders wees me er een keer op.”