Oorlogsslachtoffers uit de sport herdacht

Met het leggen van vijf kransen in de vorm van de olympische ringen is zaterdag de jaarlijkse Nationale Sportherdenking bij het Olympisch Stadion in Amsterdam afgesloten. De bijeenkomst stond dit jaar in het teken van het basketbal. Onder meer werd gesproken over Dick Schmüll, in 1947 oprichter van de Nederlandse Basketball Bond, en zijn belangrijke rol in de sport ook in oorlogstijd.