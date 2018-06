Op naar Nadals elfde, of komt er een surprise?

Column De Mongoliër die Cadel Evans van z'n fiets beukte

9:33 Columnist Thijs Zonneveld is gek van wielershirtjes. Bij zijn verhuizing twijfelde hij even of hij ze weg moest gooien, maar ze gingen mee. Natuurlijk gingen ze mee. ,,Iets met een ziel zet je niet bij het vuilnis."