Op Roland Garros ontbrekende Rafael Nadal ondergaat operatie aan heupspier

PSV heeft ook komend seizoen weer een vol Philips Stadion, met duizenden ‘all in-kaar­ten’

Net als afgelopen seizoen speelt PSV ook in voetbaljaar 2023-2024 elk eredivisieduel in een vol huis: alle seizoenkaarten van de club zijn begin juni al uitverkocht. PSV brengt er komend seizoen 30.000 aan de man en houdt nog een aantal tickets over voor andere bestemmingen, zoals het uitvak en losse verkoop. Er staan zelfs nog duizenden mensen op een wachtrij voor een seizoenkaart.