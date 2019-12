Opeens is Ruben Rodrigues uit Best dé goalgetter bij FC Den Bosch

Het moment van de ommekeer is zo aan te wijzen. De thuiswedstrijd tegen Helmond Sport op vrijdag 1 november (1-1). Voor het eerst posteerde FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven Paco van Moorsel in de punt van de aanval en Ruben Rodrigues erachter, in plaats van andersom. De wedstrijd was nog geen twee minuten oud toen Van Moorsel de bal teruglegde en Rodrigues raak knalde. Om niet meer te stoppen, want ook in de vier duels daarna was Rodrigues trefzeker, tegen Excelsior zelfs twee keer.