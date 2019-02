Opelka verrast Isner in halve finale New York

Video Freeke Moes (Oran­je-Rood) maakt debuut in Oranje

10:53 Een mooi moment voor de jonge Freeke Moes (20) uit Moergestel vannacht: de hockeyster van de Eindhovense club Oranje-Rood maakte haar debuut in het Nederlandse team. Dat deed ze met succes, want Oranje boekte in de FIH Pro League een ruime zege op de Verenigde Staten. Het team van bondscoach Alyson Annan won in Winston-Salem met 5-0.