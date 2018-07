Opgave Thiem in eerste ronde Wimbledon

Thiem bereikte dit jaar op Roland Garros de finale, waarin hij moest buigen voor Rafael Nadal. De nummer zeven van de wereld speelde sindsdien alleen twee partijen op gras in Halle, maar werd daar al vroeg uitgeschakeld. De Oostenrijker is na Grigor Dimitrov en David Goffin de derde top tienspeler die in de eerste ronde van Wimbledon is uitgeschakeld. Goffin verloor in drie sets van de Australiër Matthew Ebden: 6-4 6-3 6-4.