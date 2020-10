Opgetogen Bertens is ‘hongerig naar meer’ na overtuigende zege in Parijs

Er waren alleen maar plusjes te tellen voor Bertens dit keer. Snelle en soepele winst, sterk verbeterd spel, en geen al te serieuze lichamelijke klachten. En dat na de slijtageslag van twee dagen geleden tegen Sara Errani. Met kramp van boven tot onder verliet Bertens de baan toen in een rolstoel. Wat ze de rustdag allemaal had gedaan om zo voorspoedig te herstellen? ,,Van alles. Stretchen, masseren, uitrusten, ijsbehandelingen, fietsen en even tennissen. Een beetje in beweging blijven. Het is nog wel wat stijf, maar mijn lichaam heeft het goed gehouden. Uiteraard was het belangrijk dat het vandaag een kortere partij is geworden.” Bertens leek vanaf de eerste bal de juiste modus te hebben gevonden, mentaal en qua spel. ,,Ik wist dat ik weinig energie moest verspillen aan andere dingen. Dus focussen op ieder punt en er echt klaar voor zijn.”