Oppermachtige Nadal schrijft historie na fraaie zege op Djokovic in finale Roland Garros

finale roland garros Nog eentje en dan heeft Nadal het record van Federer te pakken

9:43 Rafael Nadal is één zege verwijderd van zijn dertiende eindzege op Roland Garros en zijn twintigste grand slam-titel in totaal. Alles staat hem tegen in Parijs, waar hij vandaag in de eindstrijd tegen Novak Djokovic speelt, maar dat record roept zó hard.