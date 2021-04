Oppermachtige Tsitsipas laat Roeblev kansloos in Monte Carlo

Stefanos Tsitsipas heeft het Masters 1000-toernooi van Monte Carlo gewonnen. Tsitsipas was in de finale van het graveltoernooi in twee sets te sterk voor de Rus Andrej Roeblev: 6-3 6-3.

Een vroege break werd de Rus, vrijdag de bedwinger van Rafael Nadal in de kwartfinales, in beide sets fataal. De partij was al na minder dan vijf kwartier beslist.

Het toernooi van Monaco is het eerste uit de hoogste categorie (Masters 1000) van het gravelseizoen. Nadal won het toernooi sinds 2005 liefst elf keer. Vaak was het een aanzet voor een later succes op Roland Garros.

Roeblev stond een twaalfde titel in de weg, maar de Rus leek zondag aan het einde van zijn krachten. Het was de 22-jarige Griek die de partij beheerste en zo zijn zesde titel veroverde, de eerste uit de Masters-serie.

Emoties bij Stefanos Tsitsipas na het winnen van de finale. © AFP

‘Ik ben overdonderd’

Tsitsipas, de nummer vijf van de wereld, was voorbereid op een spannende wedstrijd tegen de een jaar oudere Roeblev, die voor het eerst om een Masters 1000-titel zou strijden. ,,Ik wist dat het moeilijk zou worden. In de eerste plaats omdat Andrej mijn tegenstander was en dan ook nog in een finale. Er zat veel spanning op de wedstrijd. We verdienden allebei om hier te staan vandaag”, keek de Griek terug. Eerder al won hij in 2019 de prestigieuze ATP Finals, maar de zege in Monte Carlo deed hem zichtbaar meer. ,,Ik kan het haast niet omschrijven. Ik ben overdonderd. Dit was de week van mijn leven. Ik ben trots op de manier waarop ik met de stress ben omgegaan.”

Tsitsipas dankte iedereen, zelfs de fotografen langs de kant van de baan. ,,Dankzij jullie kliks was er nog wat geluid.” Vanwege de coronamaatregelen ontbrak publiek langs de baan in het ministaatje. ,,Jammer, het is zo’n geweldig toernooi is. Ik keek hier als 6-jarige naar Nadal en Federer.”

Hij vervolgt zijn gravelseizoen in Barcelona. ,,Het is mijn favoriete ondergrond. Dit is een enorme ‘boost’ voor de komende weken. Het kon niet beter.” Tsitsipas bereikte vorig jaar op Roland Garros de halve finales waar de Serviër Novak Djokovic te sterk bleek.