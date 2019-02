Opsteker voor Arantxa Rus in Boedapest

Rus, de nummer 128 van de wereld, had in 2019 alleen nog maar gewonnen in ITF-toernooien. Ze verloor eerder in de eerste ronde van het WTA-toernooi van het Thaise Hua Hin en ging in de kwalificatie van de Australian Open al in de eerste ronde onderuit. Afgelopen week verloor Rus twee keer in de Fed Cup-wedstrijd tegen Canada.



Rus is op de weg terug richting de top 100 van de wereldranglijst. Ze eindigde 2018 als nummer 118, haar beste eindejaarspositie sinds 2012. In dat jaar bereikte de Nederlandse haar hoogste positie op de mondiale ranking: 61ste. Vorig seizoen kwam Rus in het WTA-circuit het verst in Istanbul, daar haalde ze de kwartfinales.



In de volgende ronde in de Hongaarse hoofdstad komt Rus uit tegen de winnares van het duel tussen de Hongaarse Gretha Arn en de als vijfde geplaatste Russische Ekaterina Alexandrova.