Opsteker voor Raymond van Barneveld op weg naar WK darts: ‘Ik ben heel emotioneel’

Topscorers­klas­se­men­ten: Rheda El Bekkali (Gestel) en Stefan Coset (Steensel) nestelen zich op kopposi­ties

Dankzij drie doelpunten van Rheda El Bekkali won Gestel zondag in de derde klasse met 3-1 van SBC. De aanvaller bracht daarmee zijn competitietotaal op acht treffers en kwam daarmee op gelijke hoogte met Bladella-spits Niels Krekels. In de vierde klasse is Stefan Coset van Steensel met tien goals de nieuwe topschutter. Hij nam in de 6-0 zege op Hulsel de helft van de productie op zich.

2 november