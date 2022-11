Opsteker voor vrouwendarts: extra plek bij WK en meer prijzengeld

Voetbal­sters PSV al vroeg ver achterop in titelrace

De voetbalsters van PSV faalden zondag opnieuw in de Azerion Eredivisie Vrouwen. Door de nederlaag bij Ajax (1-0) is hun achterstand opgelopen tot elf verliespunten. Daarmee kan er in de herfst al een streep door de Eindhovense titelpretendent.

