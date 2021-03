Opvallend punt in halve finale Acapulco: ‘Hoop dat iedereen in orde is’

VideoDe finale van het ATP-toernooi in Acapulco gaat tussen de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst, Stefanos Tsitsipas en Alexander Zverev. De Griekse nummer 5 van de wereldranglijst maakte in de halve finale een einde aan de zegereeks van de Italiaanse qualifier Lorenzo Musetti: 6-1 6-3. Zverev, zevende op de mondiale ranking, won op het Mexicaanse hardcourt het Duitse onderonsje met Dominik Köpfer: 6-4 7-6 (5).

Aan het begin van de tweede set voelden de tennissers en het publiek trillingen, veroorzaakt door een aardbeving met een kracht van 5,7. Het epicentrum daarvan lag op zo’n 60 kilometer van Acapulco. ,,Je zag de verlichting op de baan trillen, het publiek voelde het waarschijnlijk meer dan wij”, zei Zverev. ,,Wij renden op dat moment over de baan, want het spel was bezig gedurende die aardbeving. We hebben er niet veel last van gehad. Ik weet dat zoiets hier in Acapulco soms gebeurt. Alles bleek in ieder geval stabiel. Ik hoop dat iedereen in orde is.”

Het betreffende punt ging naar Zverev, die twee jaar geleden ook al de finale haalde in de Mexicaanse stad. De 23-jarige Duitser verloor toen van Nick Kyrgios uit Australië.

Zverev staat voor de 23e keer in een ATP-finale. Hij gaat voor zijn veertiende titel. De 22-jarige Tsitsipas heeft vijf toernooizeges op zak. In de onderlinge ontmoetingen tussen Tsitsipas en Zverev staat het 5-1 voor de Griek. “Het is nooit makkelijk tegen ‘Sascha’. We zijn beiden heel hongerig en in vorm”, aldus Tsitsipas, die eerder dit jaar de halve finales haalde op de Australian Open en in Rotterdam.

De vrouwen spelen elders in Mexico, in Monterrey. De Spaanse tennisster Sara Sorribes, die vorige week het toernooi van Guadalajara won, haalde in Monterrey de laatste vier door Anna Karolina Schmiedlova uit Slowakije met 6-3 7-5 te verslaan. Sorribes (24) strijdt met de 18-jarige Canadese Leylah Fernandez om een plek in de finale.