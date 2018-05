Oranje Rood plaatst zich na succesvolle shoot-outs voor EHL

Groenewe­gen slaat opnieuw toe in Noorwegen

18:05 Dylan Groenewegen heeft zijn derde zege geboekt in de Ronde van Noorwegen. De kopman van LottoNL-Jumbo was ook in de vierde etappe de sterkste in de massasprint. Groenewegen had eerder al de eerste en derde rit gewonnen.