Oranje-succes in Ziggo Dome: bekijk hier alle samenvattingen van de Dutch Darts Masters

NK wielrennen Mees Hendrikx pakt brons op kletsnat NK beloften

Medailles had Mees Hendrikx als veldrijder al in ruime mate in de kast liggen. Vrijdag voegde hij daar zijn eerste ‘wegplak’ aan toe. Achter Max Kroonen en Loe van Belle veroverde de Alpecin-renner uit Valkenswaard het brons op het NK voor beloften (U23).

17:47