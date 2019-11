Oranje uitgeschakeld in Davis Cup na nederlaag tegen Britten

UEFA klaagt KNVB aan door herhalin­gen op grote scherm

20:03 De UEFA stelt een onderzoek in naar het gebruik van het grote videoscherm in de Johan Cruijff Arena tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd gisteren van Oranje tegen Estland (5-0). Volgens de UEFA was daarop een herhaling te zien van een situatie op het veld.