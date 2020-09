Organisatie US Open trekt Mladenovic terug uit dubbelspel

De 27-jarige Mladenovic was samen met de Hongaarse Timea Babos als eerste geplaatst. Het duo had al een partij gewonnen. Mladenovic en Babos pakten begin dit jaar de dubbeltitel op de Australian Open. ,,De USTA is verplicht om de regels van de staat op te volgen; alle personen die in aanraking zijn geweest met de geïnfecteerde speler moeten op hun hotelkamer in zelfisolatie voor het restant van hun quarantaineperiode", meldt de Amerikaanse tennisbond in een verklaring.

Mladenovic mocht eerder wel gewoon meedoen aan het enkelspel. Net als enkele andere Franse tennissers kreeg ze na het contact met Paire een aantal beperkingen opgelegd en leefde ze in een bubbel in een reeds bestaande bubbel. Ze beschreef het na het verlies in de tweede ronde als een nachtmerrie. ,,We hebben geen bewegingsvrijheid, geen identiteit, niets. Ik heb de indruk dat we gevangenen zijn, een soort criminelen. We zijn machteloos. Als ik vooraf had geweten dat de consequenties zo groot zouden zijn, had ik hier nooit meegedaan", liet ze optekenen.