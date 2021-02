Osaka bewaart door Tsitsipas goede herinneringen aan Grieks eten

Novak Djokovic ‘met bak popcorn’ naar negende finale in Melbourne

12:56 Novak Djokovic staat zondag in zijn negende finale van de Australian Open. De Servische nummer één van de plaatsingslijst rekende vandaag in de halve finales in drie sets gedecideerd af met de Russische sensatie Aslan Karatsev, die als Grand Slam-debutant de tenniswereld de voorbije weken had verbaasd. Het werd in Melbourne 6-3, 6-4, 6-2.