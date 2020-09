Osaka overtuigend naar halve finales op US Open

Osaka treft in de halve finale opnieuw een Amerikaanse tennisster, Jennifer Brady. Die won eerder op de dag met 6-3 6-2 van Joelija Poetintseva uit Kazachstan en bereikte voor het eerst in haar carrière de halve finale van een grandslamtoernooi.

Osaka won de US Open al eens, in 2018, door in de finale verrassend Serena Williams te verslaan. De 22-jarige Japanse vervolgde met de titel op de Australian Open in 2019, maar bereikte sindsdien geen kwartfinale meer op de grandslamtoernooien.