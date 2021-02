Osaka plaatst zich eenvoudig voor halve finale Australian Open

Podcast | ‘In een coronasei­zoen heb je een type als Toornstra nodig’

15 februari Ajax is dit weekend uitgelopen op PSV. Niet alleen qua punten, maar is Ajax ook financieel niet meer in te halen voor de gehele eredivisie? PSV kreeg tegen ADO Den Haag genoeg kansen, maar scoorde niet. Feyenoord speelde volgens Dick Advocaat met meer vreugde dan de laatste weken.