Osaka verslaat haar idool Williams en plaatst zich voor finale

PSV nog zonder Ihattaren en Gakpo, maar wel met Götze naar Olympiakos Piraeus

17 februari PSV heeft in het duel met Olympiakos Piraeus van donderdagavond niet de beschikking over Cody Gakpo en Mohamed Ihattaren. Daarnaast reist Mario Götze wel weer mee met het team, dat zich in een tweeluik moet zien te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League.