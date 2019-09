Osaka wint tennistoernooi in Osaka

Naomi Osaka heeft het tennistoernooi in de stad die haar naam draagt gewonnen. De Japanse voormalig nummer 1 van de wereld had in de finale geen moeite met de Russische Anastasia Pavlioetsjenkova: 6-2 6-3. Pavlioetsjenkova had in de tweede ronde nog Kiki Bertens uitgeschakeld.