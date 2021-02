Oud-coach Haase nu op pad met debutant Van de Zandschulp: ‘Botic kan met bijna iedereen mee’

Door Rik Spekenbrink



Tenniscoach Dennis Schenk kwam in zijn carrière vaak in Melbourne, maar dit is met stip zijn meest merkwaardige trip Down Under. Corona creëert een wonderlijk contrast. Twee weken lang zat Schenk in een strenge hotelquarantaine en zag geen levende ziel. Eenmaal ‘vrij’ oogden de straten zoals hij het uit eerdere jaren kent: volle restaurants en vrolijke Australiërs. ,,Corona kennen ze hier niet, het is ongelofelijk. Bij één besmetting is het hele land in paniek’’, zegt Schenk aan de telefoon. ,,En in de tennisstadions zit gewoon publiek. Het is echt weer even wennen. Maar vooral hartstikke leuk natuurlijk.”



Op 5 januari stapte Schenk als ‘traveling coach’ van Botic van de Zandschulp in het vliegtuig naar Qatar. Daar kwalificeerde zijn pupil zich op zijn 25ste voor zijn eerste grandslamtoernooi. Meteen door naar Melbourne dus, maar daar bleken beiden de vlucht te hebben gedeeld met iemand die bij aankomst positief testte op corona. Twee weken ‘harde quarantaine’ volgden. ,,Killing”, zegt Schenk. ,,Niet bevordelijk voor lichaam en geest. De eerste dagen is het nog wel prettig, je zit toch met de jetlag. Maar na vijf dagen word je wel gek. Dan wordt het echt uitzingen.” Met Netflix, sport kijken en mensen bellen die hij al lang niet had gesproken, vulden de dagen van de coach zich.