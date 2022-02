Oud-finalist Auger-Aliassime overleeft eerste rondepartij in Rotterdam

Tegenstander Griekspoor is bekend

Tallon Griekspoor neemt het donderdag in de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament op tegen de Hongaar Marton Fucsovics. De nummer 38 van de wereld haalde vorig jaar de finale in Rotterdam Ahoy. Fucsovics (29) was woensdag in de eerste wedstrijd van de dag in de openingsronde in drie sets te sterk voor de Serviër Filip Krajinovic. Het werd 3-6 6-3 6-2. Griekspoor, die het nooit eerder opnam tegen Fucsovics, had zich dinsdag al voor de tweede ronde geplaatst. Hij verraste de Rus Aslan Karatsev na twee wedstrijdpunten overleefd te hebben.



Vorig jaar moest Fucsovics in de finale zijn meerdere erkennen in de Rus Andrej Roeblev.



Botic van de Zandschulp staat donderdag ook in de tweede ronde. Hij treft de Tsjechische qualifier Jiri Lehecka.