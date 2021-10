Oud-tennisster Jelena Dokic deelt hartverscheurend bericht: ‘Paar jaar later maakte ik bijna een einde aan mijn leven’

Jarenlang werd Jelena Dokic, ooit de nummer 4 van de wereld, fysiek misbruikt door haar vader Damir Dokic. De jonge tennisster ging daar mentaal helemaal aan ten onder en zette al op 30-jarige leeftijd een punt achter haar carrière. De nu 38-jarige Dokic postte een foto op Instagram, waarop ze als tiener kapot van de stress op een persconferentie zit. Angstig en depressief. De foto is genomen na een wedstrijd op de US Open van 2000. Haar vader was tijdens die partij door de security van het toernooi verwijderd terwijl hij luidkeels beledigingen uitschreeuwde.



Elk detail van de verontrustende relatie met haar vader legde Dokic bloot in haar autobiografie ‘Unbreakable’, die in 2017 werd gepubliceerd. Met deze Instagrampost wil ze haar verhaal opnieuw naar buiten brengen, zodat mensen die iets dergelijks meemaken het gevoel krijgen dat ze niet alleen staan.



,,Deze foto brengt veel verdriet en pijn naar boven en is gemaakt tijdens een periode van mijn leven waarin ik last had van depressie, angst en posttraumatisch stresssyndroom”, schrijft ze. ,,Slechts een paar jaar later maakte ik bijna een einde aan mijn leven. Vandaag voel ik me helemaal anders. Ik sta aan de andere kant nu, en weet hoe belangrijk het is om er te zijn voor de mensen rondom je, te checken of ze oké zijn.”



In haar biografie onthulde Dokic hoe ze vanaf haar zesde fysiek mishandeld werd door haar vader. Elke keer dat hij ontevreden was over haar tennisspel, werd ze gemolesteerd. Eén keer sloeg haar vader haar tot ze bewusteloos was, ze werd regelmatig geslagen met een riem en uitgescholden. Na haar verlies in de halve finale van Wimbledon in 2000 mocht ze van haar vader niet in de familiehotelkamer slapen.



Eerder dit jaar stortte Dokic live in op tv toen ze de ouders van Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, prees voor de rol die ze hebben gespeeld bij het helpen van de Australische tennisster. ,,Dit is een voorbeeld voor alle ouders in Australië en de rest van de wereld”, zei ze. ,,Niet alleen hoe ze een kampioen kunnen opvoeden, maar ook gewoon geweldige mensen kunnen zijn.”