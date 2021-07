Oud-winnaar Cross onderuit in achtste finales World Matchplay, Price wint Welsh onderonsje

Usain Bolt vindt snellere schoenen oneerlijk: ‘Lachwek­kend dat ze de regels veranderen’

19 juli Usain Bolt, wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter, vindt dat de vooruitgang in schoentechnologie in de atletiek lachwekkend en oneerlijk is. Nadat atleten de records van het langeafstandlopen hadden verbeterd met koolstofhoudende schoenen met dikke zolen, is die technologie nu ook toegepast op spikes voor de sprint.