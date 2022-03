‘Ouderwetse’ Michael van Gerwen wint Premier League-avond in Exeter

Met de UK Open in Minehead voor de deur kwamen de acht Premier League-spelers donderdagavond in actie in Exeter. Van Gerwen mocht tegen Jonny Clayton het spits afbijten en drukte direct zijn stempel op de avond. Met drie twaalfdarters, een gemiddelde van 102 en 60 procent score op de dubbels liet hij weinig heel van de Welshman, die juist steken liet vallen op de dubbels. Met een 6-1 overwinning op zak mocht hij het in de volgende ronde opnemen tegen Michael Smith, die zijn kwartfinale met 6-5 had gewonnen van man-in-vorm Joe Cullen.

In die finale nam hij het op tegen Wright, die op weg naar zijn tweede finale in de kwartfinale afrekende met Gerwyn Price en in de halve finale te sterk was voor James Wade. Spannend werd het echter nooit: Wright maakte een uitgebluste indruk en Van Gerwen leek zijn hoge niveau van de hele avond door te trekken tot het bittere eind. De ouderwets goede Van Gerwen liet in de finale helemaal niets heel van de tweevoudig wereldkampioen: 6-0.



Door de dagzege klimt Van Gerwen op de ranglijst naar de tweede plek. Met 9 punten staat hij slechts één punt achter Wright. Clayton en Price zakken met 8 en 7 punten naar de derde en vierde plaats. Wright, Clayton en Price wisten allemaal al een speelavond op hun naam te schrijven. Volgende week reist het Premier League-circus naar Brighton, over drie weken kleurt Ahoy weer oranje.