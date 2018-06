Outsider Thiem zonder veel problemen voorbij Berrettini

De 24-jarige Thiem speelt graag op het Franse gravel. In de afgelopen twee edities bereikte de Oostenrijker de halve finales. Tegen de nummer 96 van de wereld had Thiem alleen in de tweede set iets te duchten toen Berrettini in de tiebreak sterker bleek. Thiem schakelde een tandje bij en gaf de twee jaar jongere Italiaan het nakijken.



Thiem, een outsider voor de winst in Parijs, speelt in de achtste finale tegen de als negentiende geplaatste Japanner Kei Nishikori. De voormalige nummer vier van de wereld won eenvoudig van de Fransman Gilles Simon, 6-3 6-1 6-3.