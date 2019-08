Overtuigend begin van Bertens in New York

US OpenKiki Bertens is prima begonnen aan het vierde en laatste grand slam van het jaar. Ze versloeg in de openingsronde van de US Open de Spaanse Paula Badosa: 6-4, 6-2. Het was voor de als zevende geplaatste Nederlandse een ideale opwarmer voor het echte werk.

Door Rik Spekenbrink



Op het charmante ‘court 17’ trapte Bertens vanavond af in New York. Met her en der wat plukjes oranje op de tribune en de krekels uit Corona Park als achtergrondgeluid, kende ze een probleemloze start van het toernooi. De US Open moet haar beste grand slam van het jaar worden, na vroege uitschakelingen in Melbourne, Parijs (door ziekte) en Londen.

Lees ook Programma en uitslagen eerste ronde Lees meer

Bertens deed vanaf de eerste ballen maar weinig fout. Ze trainde afgelopen weken vooral op het offensieve spel, maar hoefde dat tegen Badosa niet al te vaak in de praktijk te brengen. Met ‘gewoon’ rally’s spelen redde ze het ook. Soms omdat de Spaanse een fout maakte, andere keren omdat Bertens een tandje erbij deed en het punt zelf ‘haalde’. Bovendien had ze veel meer variatie in huis dan Badosa.

Volledig scherm Paula Badosa. © AP

Ze dankte de eerste set aan een break meteen in de openingsgame. Later kreeg ze nog een breekkans, die werd niet verzilverd, maar omdat Bertens op eigen opslag niet in de problemen kwam was de eerste set een uitgemaakte zaak. Bertens speelde solide en serveerde goed, ze kreeg in vijf opslagbeurten maar zeven punten tegen.

Volledig scherm Kiki Bertens. © AP Badosa leek wel wat beter te gaan spelen in het tweede deel van die eerste set, Bertens kon niet verslappen, maar deed dat ook niet. Ze kende deze tegenstandster nog het graveltoernooi in Palermo, waar ze haar zonder goed te spelen in de halve finale wel versloeg. Badosa (21) kwam als lucky loser de US Open binnen, na eerder dit jaar op de Australian Open en Wimbledon haar eerste twee grand slams te hebben gespeeld.



Bertens brak haar op 1-1 in de tweede set, en ging vanaf dat moment alleen maar beter spelen. Ze sloeg een aantal fraaie winners en na een tweede break op 3-1 was het geloof in een stunt bij Badosa zichtbaar verdwenen. Op 5-2 kon Bertens serveren voor de partij en deed dat vlekkeloos.