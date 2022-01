Paire stunt tegen Dimitrov en wint voor het eerst sinds 2019 twee grandslamduels op een rij

Zahavi snel weer inzetbaar bij PSV, waar Schmidt vertrouwt op zijn huidige groep

Een rentree van Eran Zahavi is nabij. De Israëlische spits lijkt na ruim twee maanden weer inzetbaar in wedstrijden, al twijfelde trainer Roger Schmidt woensdag nog wel of hij donderdag tegen Telstar al speelt. PSV neemt het dan in het bekertoernooi op tegen de ploeg uit Noord-Holland, in de strijd om een plek in de kwartfinales.

19 januari