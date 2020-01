Pak je agenda er maar bij, want 2020 wordt een prachtig sportjaar

Sportkalender2019 was mooi, maar 2020 belooft opnieuw een prachtig sportjaar te gaan worden. Eindelijk doet Oranje weer mee aan een grote eindronde en daarna zijn er natuurlijk de Olympische Spelen in Tokio. De sportevenementen om dit jaar naar uit te kijken.

Januari

Volledig scherm Fabian van Olphen (38) van de Nederlandse handbalmannen. © Marcel van Hoorn Het eerste sportevenement van dit jaar om naar uit te kijken is het EK handbal voor mannen. De Nederlandse handbalsters werden in december voor het eerst wereldkampioen, maar de Nederlandse handbalmannen doen pas voor de tweede keer mee aan een groot eindtoernooi. Na het WK 1961 in Duitsland (elfde plaats) volgt nu het EK in Oostenrijk, Noorwegen en Zweden. Oranje speelt in Trondheim in de poulefase tegen Duitsland, Letland en Spanje. Net als bij de vrouwen zijn alle wedstrijden live op Ziggo Sport en daarna in samenvatting op AD.nl.



De eredivisie gaat op 17 januari weer van start, met in het eerste weekend na de winterstop onder meer Feyenoord - Heerenveen, AZ - Willem II, VVV - PSV en Ajax - Sparta. Verder gaat op 20 januari natuurlijk ook de Australian Open weer van start in Melbourne. Daarvoor zijn er nog de tennistoernooien in Brisbane, Doha, Adelaide en Auckland.

Februari

Februari gaat heerlijk van start met in het weekend van 1 en 2 februari het WK veldrijden in Dübendorf, Zwitserland. Mathieu van der Poel gaat daar op jacht naar zijn derde wereldtitel. De sportman van het jaar werd eerder wereldkampioen in 2015 (in Tábor) en 2019 (in Bogense). Van der Poel is na zijn gigantische zegereeks in 2019 de grote favoriet om nu opnieuw het goud te pakken.



Verder is februari de maand van de grote toernooien in het schaatsen, met de WK afstanden in Salt Lake City (13-16 februari) en de WK allround en sprint in Hamar (28 februari-1 maart). Op de WK allround gaat Patrick Roest voor zijn derde wereldtitel op rij, nadat daarvoor Sven Kramer in negen van de elf jaar de beste was. Een andere schaatser die in Hamar een gooi naar het goud zal gaan doen is Sverre Lunde Pedersen, die voor eigen publiek de eerste Noorse wereldkampioen wil worden sinds Johann Olav Koss in 1994.

Volledig scherm Mathieu van der Poel gaat in februari voor zijn derde wereldtitel. © BELGA Op 18 februari gaat ook de Champions League weer van start, met in de achtste finales onder meer Atlético Madrid - Liverpool, Bayern München - Chelsea, Napoli - Barcelona en Manchester City - Real Madrid. Op 20 en 27 februari staan de zestiende finales in de Europa League op het programma, met daarin natuurlijk Ajax - Getafe en AZ - LASK Linz.

Maart

Maart betekent de start van het wielerseizoen, met Kuurne-Brussel-Kuurne (1 maart), Parijs-Nice (8-15 maart), Tirreno-Adriatico (11-17 maart) en Milaan-San Remo (21 maart) als mooie wedstrijden om naar uit te kijken voor de wielerliefhebber.



De Formule 1-liefhebber komt vanaf half maart weer volledig aan zijn trekken, want op 15 maart staat de Grand Prix van Australië weer op het programma. Kan Max Verstappen in Melbourne direct goed van start gaan in de jacht op zijn eerste wereldtitel?



Verder gaat in maart het interlandvoetbal weer van start, met de play-offs voor de laatste vier tickets voor het EK 2020 en twee oefeninterlands voor Oranje. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman oefent op 26 maart in Eindhoven tegen de Verenigde Staten. Drie dagen later wacht in Eindhoven de oefeninterland tegen Spanje.

Volledig scherm Half maart gaat de Formule 1 weer van start. © BSR Agency

April

In april komen ook de voetbalsters van Oranje na lange tijd weer in actie. De vice-wereldkampioen speelt tegen Kosovo (10 april) en Estland (14 april), waar een ticket voor het EK 2021 in Engeland kan worden bemachtigd. De wedstrijden staan verder ook in het teken van de voorbereiding op de Olympische Spelen in Japan.

Voetballiefhebbers kunnen in april verder uitkijken naar de finale van de KNVB-beker (zondag 19 april) en de beslissende fase in de Europese topcompetities, Champions League en Europa League. Slaagt Liverpool er bijvoorbeeld in om voor het eerst sinds 1990 weer kampioen van Engeland te worden?

Verder op het programma in april: de Rotterdam Marathon (5 april), de Amstel Gold Race (19 april), Waalse Pijl (22 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april).

Volledig scherm In april komen de voetbalsters van Oranje weer in actie. © Pim Ras Fotografie

Mei

Volledig scherm De Formule 1 keert begin mei terug op het Circuit Zandvoort © ANP Mei gaat prachtig van start met de EK judo in Praag (1-3 mei), de wereldbeker BMX op Papendal (2-3 mei) en natuurlijk de Grand Prix van Nederland op het Circuit van Zandvoort op zondag 3 mei. Daar keert de Formule 1 na 35 jaar eindelijk weer terug en alle raceliefhebbers in Nederland hopen dat weekend natuurlijk op een mooi plekje op de tribunes in de duinen. Tussen 1952 en 1985 was de Formule 1 al te gast in Zandvoort, met Niki Lauda als laatste winnaar. Kan Max Verstappen het publiek in Zandvoort een onvergetelijk weekend bezorgen?



De laatste speelronde in de eredivisie staat op 10 mei op het programma, de Premier League eindigt op 17 mei en de Serie A en La Liga op 24 mei. Op 30 mei staat de finale van de Champions League op het programma in het Atatürk-stadion in Istanbul, waar Liverpool in 2005 de legendarische finale speelde tegen AC Milan. Kunnen The Reds zich hier opnieuw tot de beste club van Europa kronen? Drie dagen eerder, op woensdag 27 mei, wordt in het Poolse Gdańsk al de finale van de Europa League gespeeld.



Verder nog in mei: de Giro d’Italia (9-31 mei), de EK zwemmen in Boedapest (11-24 mei), Roland Garros (24 mei tot 7 juni) en de Grand Prix van Monaco (24 mei).

Juni

In juni gaat de fraaie sportzomer van start met het EK 2020. De openingswedstrijd van het toernooi is Italië - Turkije op vrijdag 12 juni in het Stadio Olimpico in Rome. Het Nederlands elftal doet sinds de bronzen plak op het WK 2014 in Brazilië eindelijk weer mee aan een eindtoernooi en speelt de drie pouleduels in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Daar zijn Oekraïne (zondag 14 juni) en Oostenrijk (donderdag 18 juni) de eerste twee tegenstanders, de derde en voorlopig nog onbekende tegenstander wacht op maandag 22 juni.

Verder gaat eind juni zowel de Tour de France (27 juni tot 19 juli) als Wimbledon (29 juni tot 12 juli) van start.

Volledig scherm Oranje doet komende zomer eindelijk weer mee aan een eindtoernooi. © Pim Raa Fotografie

Juli

Juli wordt een prachtige maand, met dus onder meer de ontknoping van het EK 2020. Het toernooi wordt in twaalf steden in twaalf landen gespeeld, maar de halve finales (7 en 8 juli) en de finale (zondag 12 juli) worden afgewerkt in het Wembley Stadium in Londen.

Volledig scherm Steven Kruijswijk, Tom Dumoulin en Primoz Roglic gaan als de drie kopmannen van Jumbo-Visma naar de Tour de France. © Cor Vos In de Tour de France zijn de etappes op 12 juli (Lyon – Grand Colombier), 15 juli (Grenoble – Col de la Loze), 18 juli (tijdrit naar La Planche des Belles Filles) en 19 juli (afsluitende rit naar Parijs) dagen om naar uit te kijken. Steven Kruijswijk, Tom Dumoulin en Primoz Roglic gaan als de drie kopmannen van Jumbo-Visma naar Frankrijk, dus voor de Nederlandse wielerliefhebber belooft het een prachtige Tour te gaan worden.



Ook iets om naar uit te kijken in de zomer: de Copa América, die van 12 juni tot 12 juli (zelfde periode als het EK) wordt gehouden in Argentinië en Colombia. De finale wordt gespeeld in het Estadio Metropolitano Roberto Meléndez in Barranquilla, een paar uur na de EK-finale in Londen.

Als het EK 2020 en de Tour de France erop zitten, is het tijd om de batterij weer op te laden voor de Olympische Spelen. Die gaan op vrijdag 24 juli van start in Tokio, waar op 9 augustus de afsluitceremonie wordt gehouden. Achttien dagen lang is het vrijwel constant genieten van de mooiste sporten. Op 26 juli is er de wegwedstrijd bij de vrouwen, op 27 juli gaat Mathieu van der Poel voor goud bij het mountainbiken en op 31 juli zijn de finales bij het BMX’en. Op 7 augustus de finale van het voetbal en hockey bij de vrouwen en op 9 augustus is de finale van het handbal bij de vrouwen.

Volledig scherm Estevana Polman en Angela Malestein na het veroveren van goud op het WK in Japan. Kunnen ze daar dit jaar ook olympisch goud veroveren? © AFP

Augustus

Op zondag 9 augustus, de slotdag van de Olympische Spelen in Tokio, gaat in Nederland het nieuwe voetbalseizoen weer echt van start met de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Op vrijdag 14 augustus begint het seizoen 2020/2021 in de eredivisie dus. Augustus zal verder weer in het teken staan van de gekte op de transfermarkt, waarin er waarschijnlijk vooral bij Ajax weer veel zal gebeuren.

Na de Giro d’Italia, Tour de France en Olympische Spelen nog altijd zin om wielrennen te kijken? Dan is er voor de liefhebber van vrijdag 14 augustus tot zondag 6 september de 75ste editie van de Vuelta a España. De eerste vier dagen wordt er in Nederland gereden: via Utrecht en Den Bosch naar Breda. Daarna gaat het peloton via de Pyreneeën, Baskenland, Galicie en Porto richting de finish in Madrid.

Verder zijn er in augustus de Paralympische Spelen (25 augustus tot 6 september) en de EK atletiek in Parijs (26 tot 30 augustus).

Volledig scherm Utrecht wordt komende zomer de eerste stad ooit waar de Giro, Tour en Vuelta zijn gestart. © ANP

September

In september wordt het na een lange, maar ongetwijfeld mooie sportzomer eindelijk weer iets rustiger. Alhoewel: de poulefase in de Champions League gaat deze maand weer van start, de eredivisie en Europese topcompetities denderen door en de Nederlandse voetbalsters spelen hun laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden: tegen Rusland (18 september) en Kosovo (22 september). Verder zijn er deze maand in de Formule 1 de Grand Prix van Italië (6 september), Singapore (20 september) en Rusland (27 september).

De laatste Grand Slam van dit jaar is ook in september. In New York wordt van 31 augustus tot 13 september de US Open gehouden.

Volledig scherm Op zondag 20 september 2020 staat de Grand Prix van Singapore weer op het programma. © BSR Agency

Oktober

In oktober wordt het wielerseizoen afgesloten met de Ronde van Lombardije op de tiende, al is er van 15 tot 20 oktober nog wel de Ronde van Guangxi in China. Op zondag 18 oktober wordt in Amsterdam het NK marathon gehouden.

Volledig scherm De Ronde van Lombardije wordt op 10 oktober de afsluiter van het wielerseizoen. © BELGA

November

Door naar november dan, waarin het Formule 1-jaar zoals gebruikelijk wordt afgesloten in Abu Dhabi. Dat gebeurt op zondag 29 november. Eerder die maand zijn er uiteraard nog de GP van Mexico (1 november) en Brazilië (15 november). Het tennisjaar loopt in november ook ten einde met de WTA Finals (2 tot 8 november) in het Chinese Shenzhen, de ATP Finals (15 tot 22 november) in Londen en de Davis Cup in Madrid (23 tot 29 november).

Volledig scherm Kan Kiki Bertens zich dit jaar weer plaatsen voor de WTA Finals als een van de acht beste speelsters van 2020? © EPA

December

December zal weer in het teken staan van de Nederlandse handbalsters, die zich na het veroveren van goud op het WK in Japan ook zullen willen kronen tot de beste ploeg van Europa. Het EK handbal wordt van 4 tot 20 december gehouden in Denemarken en Noorwegen. Verder staat natuurlijk het WK darts weer op het programma in Alexandra Palace in Londen, waar Michael van Gerwen zich zal willen revancheren voor zijn verloren WK-finale op 1 januari. En zo zijn we weer rond. Een sportjaar om nu al van te smullen.

Volledig scherm Peter Wright en Michael van Gerwen na hun WK-finale op 1 januari. © Getty Images