Pak sneeuw en extreme vorst gunstig voor amateurvelden? ‘Al het ongedierte en onkruid vriest kapot!’

Het wapen van Breda of het NAC-logo in het veld maaien is wat Braspenning van het Zundertse HUBRA Fieldmanagement het liefste doet. Voorlopig kan hij die kunsten even niet showen. Extreme vorst of extreme droogte? Volgens Braspenning is het vooral wennen en zoeken naar de beste oplossingen. ,,Het weer wordt steeds extremer. In de zomer hadden we te maken met de droogte. Nu hebben we juist te maken met de extreme kou. Het goed onderhouden van grasvelden is gewoon een kunst.”