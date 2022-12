Pakketbezorger Danny van Trijp klopt oud- wereldkampioen bij debuut: ‘Sorry baas, ik kom nog niet werken’

,,Ja, hij werd in 1996 wereldkampioen en later dat jaar werd ik geboren”, heeft Van Trijp zijn feitjes op orde. ,,Bij voetballers heb je een bepaalde leeftijd waarop ze stoppen en misschien darters ook wel. Ik wil niet zeggen dat hij op zijn 58ste heel slecht is, maar ik had zijn resultaten in de eerste rondes van het WK bekeken en toen wist ik dat ik een kans maakte. Vorig jaar had hij moeite met Fallon Sherrock, dat snap ik, en twee jaar terug verloor hij met 3-0 van Diogo Portela. Dus als je daarnaar kijkt, denk je wel: ‘Ik heb een kans’.”

Van Trijp is pakketbezorger en heeft dan ook nog een boodschap voor zijn baas. ,,Als ik had verloren, had ik woensdag weer moeten werken. Dus: sorry baas! Ik kom deze week niet meer werken, maar ik denk dat hij wel gekeken heeft, haha. Ik ga lekker met m’n vriendin shoppen in Londen en dan voorbereiden voor vrijdag.” Dan is Jonny Clayton, nummer zeven van de wereld, de tegenstander. Een dag voor zijn 26ste verjaardag. ,,Hopelijk wordt het een mooi verjaardagscadeau, maar dat is andere koek. Ik ga die wedstrijd hetzelfde in: ik heb niets te verliezen.”